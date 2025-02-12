Londra'da görünmez kaza! Hülya Koçyiğit: 2 saat ambulans bekledim...

Yeşilcamın sevilen sanatçısı Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda yaptığı Londra ziyareti sırasında aniden farklı bir yöne dönmek isterken, bileği döndüğü için yere düştü.

Bu sırada kafasını yere çarpan sanatçı bilinç kaybı yaşamadı ve o anda yanına gelen insanlarla birlikte ambulansın gelmesini bekledi. 2 saat sonra gelen ambulansı beklerken çok korktuğunu anlatan sanatçı, hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

Sanatçı kazadan sonra sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını açıkladı.