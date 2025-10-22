Londra’da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza
İngiltere’de yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, kahvesinin kalanını kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle çevre yasasını ihlal ettiği iddiasıyla 150 sterlin (8393 TL) para cezasına çarptırıldı.
Londra’nın Batı Richmond bölgesinde yaşayan Burcu Yeşilyurt, otobüs beklerken kupasında kalan az miktardaki kahveyi kanalizasyona döktüğü için 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası’nın 33. maddesi uyarınca çevre zabıtalarınca cezalandırıldı.
150 sterlin (8393 TL) para cezasına çarptırılan Yeşilyurt, cezayı “orantısız ve adaletsiz” bulduğunu belirterek itiraz edeceğini açıkladı.
Belediye: Sularımızı koruyoruz
Richmond Belediyesi, zabıtaların “profesyonel ve tarafsız” davrandığını belirterek cezanın çevreyi koruma politikaları doğrultusunda uygulandığını duyurdu. Açıklamada, su yollarının korunmasının ve sokakların temiz tutulmasının öncelik olduğu, vatandaşların ise karara itiraz hakkına sahip oldukları vurgulandı.
İngiltere yasalarına göre, sıvı veya katı atıkların suya karışması çevre suçu kapsamında değerlendiriliyor.