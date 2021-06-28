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Londra'daki tren istasyonunda yangın

İngiltere’nin başkenti Londra’da Elephant and Castle tren istasyonunda yangın çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda yangın çıktı.

Başkentteki Elephant and Castle Tren İstasyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından duman yükseldi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın kontrol altına alındı.