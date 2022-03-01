LPG otogaza 61 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, LPG otogaz fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı, 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadesi kullanıldı.

LPG otogaza dün de 33 kuruş zam yapılmıştı.