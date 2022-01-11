LPG'ye 29 kuruş zam
LPG'nin satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak artış, pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG fiyatlarına litrede 29 kuruş zam yapıldığını açıkadı. Zamlı fiyatlar 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) January 11, 2022
12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 29 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Etiketler