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LPG'ye 29 kuruş zam

LPG'nin satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak artış, pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG fiyatlarına litrede 29 kuruş zam yapıldığını açıkadı. Zamlı fiyatlar 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

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