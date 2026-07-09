Lübnan Başbakanı Selam, İstanbul'a geliyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

Burhanettin Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul’da kabul edilecektir.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ülkemizin Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülmektedir.