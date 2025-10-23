Lübnan, Irak ve Suriye tezkereleri Resmi Gazete’de yayımlandı
Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle, Lübnan’daki Türk askerinin görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisi ise 3 yıl daha uzatıldı.
Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İki tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.