Lübnan, Irak ve Suriye tezkereleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle, Lübnan’daki Türk askerinin görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisi ise 3 yıl daha uzatıldı. 

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İki tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
