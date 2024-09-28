Lübnan’da gerilim tırmanıyor! İsrail’in operasyonlarında büyük yıkım! Bölgeden acil yardım çağrısı

Saldırılar sonucunda büyük bir yıkım meydana gelirken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Beyrut’ta yıkım: Acil kan bağışı çağrısı

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Dahiye bölgesindeki birçok binayı hedef aldı. Bombardıman sonucunda Burc el-Baracine ve Hureky mahalleleri arasındaki geniş bir alanda bulunan binalar yerle bir oldu. Beyrut’taki hastanelerden gelen acil kan bağışı çağrıları, bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Cebeli Lübnan'da saldırı: 4 Ölü, 17 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları sadece Beyrut’la sınırlı kalmadı. Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesi de İsrail’in hava saldırısına hedef oldu. Bu saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Lübnan makamları, İsrail’in bu saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirtirken, bölgede büyük bir yıkımın yaşandığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları: 783 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar kapsamında Lübnan’ın güneyine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarının verdiği bilgilere göre, bu saldırılarda en az 783 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca bombardıman nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah ise İsrail’in bu saldırılarına karşılık olarak, güney ve doğu bölgelerinden füzeli saldırılarla karşılık veriyor.

Beyrut Havalimanı tehdit altında: "Düşman unsurların inişine izin vermeyeceğiz"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut Havalimanı’nda devriye uçaklarının dolaştığını ve "düşman unsurların buraya inişine izin vermeyeceklerini" açıkladı. Hagari ayrıca, Beyrut’un güneyinde Hizbullah’a ait mühimmat saklandığını iddia ettiği 3 binayı hedef alacaklarını söyledi. İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef aldıklarını duyurdu ve bu saldırıların sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Göç dalgası sürüyor: Beyrut’tan Kuzeye ve Suriye’ye kaçış

İsrail ordusunun Beyrut ve Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik saldırıları sonrası halkın kuzeye ve başkent Beyrut’a doğru göç ettiği belirtiliyor. Birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bazı Lübnanlıların da Suriye’ye göç ettiği ifade ediliyor. Lübnan’daki durum, uluslararası kamuoyunu endişelendirmeye devam ederken, bölgedeki insani kriz giderek derinleşiyor.

Beyrut’a saldırıların ardından Hizbullah’tan roketli yanıt

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği şiddetli saldırılara karşılık olarak, Hizbullah da İsrail’in kuzeyindeki Safed, Karmiel ve Nahariya bölgelerini roketlerle hedef aldı. İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre, son saatlerde kuzey bölgelere 65 roket atıldı. Bu saldırılar sonucunda bir kişinin hafif yaralandığı ve bazı bölgelerde yangınların çıktığı bildirildi.

Uluslararası tepkiler: Guterres ve Biden’ın açıklamaları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırıları konusunda uyarılarda bulundu ve bölgesel bir savaşın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Guterres, bu krizin anahtarının Gazze’de olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırılardan önceden haberdar olmadıklarını ifade ederek, "ABD’nin bu saldırılarda hiçbir dahli olmadığını" söyledi.