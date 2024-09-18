Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı… Türkiye için risk var mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Uraloğlu İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonrası "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı..

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.

*İsrail'in Lübnan'a dijital saldırısıyla ilgili ya bomba koyma ya da lityum pilin ısıtılarak patlatılma olmuş olabilir. Cihazlara patlayıcı konulması ihtimali daha güçlü. Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz.

*Vatandaşlarımız bir endişeye düşmesin. Biz her gün 400'ün üzerindeki bu anlamdaki büyük saldırıyı önlüyoruz düşünün. Dolayısıyla şu aşamada biz dünya genelinde siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim.

*Endişe etmememiz gereken bir durum olmadığını söyleyebilirim. Ama mutlaka yapmamız gereken çok işin olduğunu da altını çizmek isterim.

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