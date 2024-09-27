Lübnan'dan kaçan 362 kişi deniz yoluyla Mersin'e ulaştı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki yabancı uyruklu 362 kişi, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Taşucu Limanı'nda karşılanan yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.
Saldırılar nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı yabancı uyruklular, uçuşların askıya alınması nedeniyle deniz yoluyla ülkeyi terk etme kararı aldı.
Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden 'Dada Star' isimli gemi, 362 yolcusuyla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na geldi. Limana yanaşan gemiden inen ve burada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, minibüslerle ilçeden ayrıldı.
Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.