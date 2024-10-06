Lübnan'dan kaçanların ilk rotası Türkiye! Dördüncü gemi de geldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ülkeyi terk edenler, hava yolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin'e geliyor.

Taşucu Limanı'na gelenlerin bir kısmı hava yolu transferi ile başka ülkelere giderken, bugün Türk vatandaşlarının da aralarında dördüncü gemi de karaya yanaştı. Bu seferle birlikte Lübnan'dan Mersin' gelenlerin sayısı bin 400'ü geçti.

Limanda pasaport işlemleri yapılan yolcular İsrail saldırıları nedeniyle işlerinden ve evlerinden olduklarını anlattı.

Her an bombalanma korkusu ile yaşıyorlar

Lübnanlı Yahya Nasr, çocuklara, kadınlara ve insanlara hiçbir saygının olmadığını, sürekli vurulduklarını söyledi.

Savaş'ın çıkmasının ardından uçakların iptal edildiğine değinen Muhammet Fadak Hassas, "Son durum çok iyi değil. Büyük bir bombardıman yaşandı, sonra biz yola çıktık. Bir hafta bekledik, çok şükür gemi ile buraya geldik" dedi.

Gemiyle gelen Türk vatandaşlarından Müsame Tosun ise her an bölgede bombalanma korkusu ile yaşadıklarını söyledi.