Lübnanlı roman yazarı İlyas Huri hayatını kaybetti! İlyas Huri kimdir?

Lübnanlı ünlü roman yazarı ve eleştirmen İlyas Huri, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Arap edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Huri, Filistin davasına verdiği destek ve siyasi eserleriyle tanınıyordu. Huri, özellikle "Bab El Shams" (Güneş Kapısı) romanıyla geniş kitlelere ulaşarak Filistinlilerin sürgün hayatını anlatmıştı.

Lübnan'da 1948'de doğan Huri, romanlarında Filistin meselesinin yanı sıra Lübnan'daki iç savaş konularını ele aldı.

Huri'nin romanları arasında "Şehrin Kapıları", "Beyaz Yüzler", "Sabun Kokusu", "Genç Gandhi'nin Yolculuğu" ve "Güneşin Kapısı" yer alıyordu. Huri, 2000 yılında Güneşin Kapısı kitabıyla Filistin Ödülü'nü, 2007'de de kurgu yazarlığı dalında El-Uveys (Al Owais) Ödülü'nü kazandı.

İlyas Huri kimdir?

İlyas Huri (Ilyas Khoury), 12 Temmuz 1948'de Lübnan'ın Beyrut kentinde doğmuş bir roman yazarı, eleştirmen ve oyun yazarıdır. Arap dünyasının en etkili yazarlarından biri olarak kabul edilen Huri, Filistin davasının güçlü bir savunucusu ve Ortadoğu'nun siyasi, sosyal ve kültürel meselelerini eserlerinde derinlemesine ele alan bir entelektüel olarak tanınır.

Huri, özellikle "Bab El Shams" (Güneş Kapısı) adlı romanıyla dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştur. Bu eser, Filistinlilerin sürgün hayatını ve İsrail-Filistin çatışmasının insani boyutlarını işleyerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca birçok önemli edebiyat dergisinin editörlüğünü yapmış ve Arap dünyasında edebiyatın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Eserleri, Lübnan İç Savaşı, Arap-İsrail çatışması ve bölgedeki diğer toplumsal sorunları ele alırken, insan hakları, kimlik, bellek ve adalet temalarını işler. Çeşitli dillere çevrilen romanlarıyla dünya genelinde büyük saygı görmüştür.