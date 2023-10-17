Lübnanlı şirket 5 uçağını İstanbul Havalimanı'na gönderdi
Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş sürerken, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah militanları İsrail'e saldırılar düzenliyor. İsrail'in de karşılık vermesiyle bölgede tansiyon yükseliyor. Middle East Airlines (MEA), uçaklarının güvenliği için yeni bir karar aldı.
Haber Merkezi
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Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), filosundaki 5 uçağı güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
İstanbul'a gönderilen uçaklar arasında 4 Airbus A321 Neo ve 1 Airbus A330 tipi uçak bulunuyor.
Uçaklar, havalimanında açık park pozisyonunda bekletiliyor.