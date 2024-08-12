Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerini 21 Ağustos'a uzattı
Lufthansa, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bölgeye yönelik uçuş iptallerinin süresinin uzatıldığını açıkladı. Şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarını 21 Ağustos'a kadar askıya aldığı kaydedilen açıklamada, Lufthansa Grubu şirketlerinin Irak ve İran hava sahasını kullanmayacağı ifade edildi.
Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattı. Lufthansa'nın geçen hafta aldığı uçuş iptali kararı 13 Ağustos'a kadar geçerliydi. Son kararla söz konusu uçuş iptallerinin süresi 21 Ağustos'a uzatılmış oldu.
Ücretsiz rezervasyon değişikliği ve iptal seçeneği
Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor. Alınan karar çerçevesinde bu firmalar da bölgeye sefer gerçekleştirmiyor. İptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuluyor.