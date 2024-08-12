Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerini 21 Ağustos'a uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattı. Lufthansa'nın geçen hafta aldığı uçuş iptali kararı 13 Ağustos'a kadar geçerliydi. Son kararla söz konusu uçuş iptallerinin süresi 21 Ağustos'a uzatılmış oldu.

Ücretsiz rezervasyon değişikliği ve iptal seçeneği

Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor. Alınan karar çerçevesinde bu firmalar da bölgeye sefer gerçekleştirmiyor. İptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuluyor.