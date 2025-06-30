Lüks araçla hız yaptı, alev alan araçtan canını zor kurtardı
İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Porsche marka otomobil, yeşil alana savruldu. Sürücü araçtan çıktıktan kısa süre sonra lüks otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi üzerinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Porsche marka otomobilin sürücüsü Uğur D., seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşil alana girdi.
Uğur D., aracından kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kazada yara almayan sürücünün araçtan çıkmasından kısa bir süre sonra lüks otomobilde yangın çıktı.
Alevler yeşil alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.