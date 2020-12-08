Lüks restoranlar da kapıya geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlara bir kez daha kısıtlama gelince lüks segmentte paket servise sığındı. İstanbul’un ünlü ve gözde restoranları da Fuudy, yemeksepeti, Getir Yemek gibi online sipariş platformlarına girdi.

Doğuş Holding’in restoran alanındaki kurumsal yapılanması d.ream’in çatısı altındaki Nusr-et’ten Parle’ye, Mezzeluna’dan Zuma’ya Lacivert'ten Borsa'ya Angie'den 29'a Roka'dan Rüya'ya Da Mario'dan Vogue Restaurant'a The Populist'ten Monocrome'a, Sait'ten Kitchette'e Kiva'dan Masa'ya, Grestoran’dan Kebapçı Etilere'e birçok restoran paket servise başladı.

Türkiye’de faaliyette bulunan yaklaşık 200 bin yeme içme mekanının yalnızca yüzde 10’unun paket servis altyapısı var. Bu alanda en çok tercih edilen fast-food restoranlar olsa da lüks restoranlar da gecikmedi. Birçok restoran altyapısını yeni sisteme göre adapte etmeye başlayınca lüks restoranlar da müşteriye ulaşmanın yeni yolunu buldu.

Tüketici de sevdiği restoranları destekliyor

Bu arada butik yemek hizmeti veren bazı restoranlar da müşterilerinden sosyal medya aracılığıyla destek istedi. Müşteriler, sevdiği restoranları desteklemek için eve paket istemeye başladı. Özellikle sosyal medyada ‘seviyorsan destekle yoksa kavuşamayabilirsin’ kampanyaları yapılıyor. Müşteriler müdavimi olduğu iş yerlerini destekleme yolundayken, sektör hala kendilerine nefes aldıracak bir destek olmamasından şikayetçi.

Zomato da yemek siparişi için sahaya çıktı

Restoran rehberi Zomato, online yemek sipariş hizmeti İstanbul’da da faaliyete geçti. Zomato'dan uygulamasıyla binlerce restoran arasından yemek siparişi verilebiliyor. Zomato’nun 25 ülkede faaliyette olduğunu ve farklı ülkelerde ve şehirlerde sürdürdüğümüz bu büyük ve önemli operasyonu İstanbul’da getirdiklerinin söyleyen Zomato Türkiye Ülke Müdürü Cankut Aydın, şunları söyledi: “Online yemek siparişi hizmetine geçişimize özellikle böyle bir dönemde başlamak bizler için çok değerli. Hepimiz biliyoruz ki yemeiçme sektörü bu süreçten doğrudan etkilendi. Şu anda da restoranların eve servis koşuluyla çalıştığı bir süreçteyiz. Bu dönemde sektörümüzü birlikte ayağa kaldırmak için tüm gücümüzle sahadayız. Bugüne kadar gerek komisyon oranlarıyla, gerekse Zomato'nun karşıladığı indirimlerle hem restoranlara katkı sağlamaya, hem de yemek siparişi veren müşterilerimize avantaj sunmaya devam edeceğiz."