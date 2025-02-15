Lütfü Savaş da CHP kurultayının iptali için dava açtı! 'Yönetim görevden uzaklaştırılsın' talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" dediği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na dair soruşturma süreci devam ediyor.

4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel selefi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen günlerde 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

Lütfü Savaş da dava açtı

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi vererek kurultayın iptali için dava açtı.

Dilekçesinde kurultayda para karşılığı Özel lehine oy kullanıldığına dair iddiaları hatırlatan Savaş, kurultayla ilgili bilgi ve belgelerin mutlak olarak birer örneklerinin dava dosyasına istenmesini talep etti.

'18 oy fark var'

Dilekçede, söz konusu belgeler incelendiğinde yüzlerce kurultay delegesinin iradesinin "rüşvet olguları" çerçevesinde değiştirildiğinin anlaşılacağı savunuldu.

Dilekçede, "2 adayın bulunduğu seçimde yalnızca 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine sonuçlandığı, irade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir." ifadesi kullanıldı.

'İptal edilmeli'

Kurultayın sonucunun çeşitli irade fesadı hallerine bağlı olarak işlenen suçlar kapsamında değiştirildiğinin göz önüne alınması talep edilen dilekçede, söz konusu kurultayın mutlak bir şekilde tüm sonuçlarıyla iptal edilmesi istendi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi: "Ne var ki dava konusu kurultaya irade fesadı karıştırarak parti yönetimine gelmiş olan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, açmış olduğumuz dava sürecinde delegeler ve diğer parti üyeleri üzerinde her türlü hukuksuzluğu yaparak baskı oluşturmaya çalışacağından öncelikle mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz."