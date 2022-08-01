Lütfü Savaş: Kimsenin küsmeye lüksü yok

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Defne ilçesine bağlı Çekmece, Ballıöz, Orhanlı, Tavla, Büyükçat, Aknehir ve Harbiye mahallelerini ziyaret ederek hem HBB'nin hizmetlerini anlattı hem de yurttaşın ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Savaş'a mahalle ziyaretlerinde, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ile İsmet Tokdemir, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzelmansur, belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Savaş, ziyaretler sırasında Türkiye'nin içerisinde bulunduğu olumsuz ekonomik ve sosyolojik tabloya değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu seçimi kaybedersek bir daha seçime gerek kalmayacak bir pozisyona geliriz. Kimsenin küsmeye lüksü yok. Bu seçim, Türkiye'nin ya uçuruma yuvarlanma ya da hayatının kurtulma seçimidir. Hatay'ın her noktasında oyumuzu arttırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki önemli emaneti olan Hatay'a ve CHP'ye hepimiz en iyi şekilde sahip çıkmalıyız."

Savaş, mahallelerde yapılan altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Altyapı çalışmalarımız il genelinde devam ediyor. İçme suyu sorununu büyük oranda çözdük. Altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksiklerimiz var ancak tüm zorluklara ve engellemelere rağmen ekiplerimiz her noktada çalışmalarını sürdürüyor."

Hatay'ın vergi konusunda ülkeye büyük katkıları olduğunu kaydeden Mehmet Güzelmansur kentin birçok konuda hükümet tarafından yalnız bırakıldığını, şu sözlerle anlattı:

“Az kaldı, Hatay hakkını alacak”

"7 baraj açılışını yaptılar. Ama barajlar hizmete açılmıyor, sadece sondajla su çıkarılmaya çalışılıyor. 5’nci teşvik bölgesi olmayı istedik. Hatay teşvik ihtiyacı olan illerin başında yer alıyor. Çevre illerimize teşvik var ama Hatay'a yok. Arabistan'daki ve Kahramanmaraş'taki EXPO'ya sponsor oluyorlar ama Hatay'a sponsor olmuyorlar. Antalya EXPO'ya Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom sponsor oldu. Ama Hatay kendi imkanlarıyla dünyanın 3’üncü büyük organizasyonu olan EXPO'yu kendi imkanlarıyla yaptı. Az kaldı iktidara geliyoruz. Herkes bilsin ki az bir zaman kaldı. Hatay hakkını alacak."

İsmet Tokdemir, ziyaretlerde yaptığı konuşmasında CHP'nin iktidara geleceğini belirterek, “Türkiye ve CHP için canımızı veririz. Türkiye’nin bu durumdan kurtulması için yoğun çalışmamız lazım. Yerelde belediyelerimizle nasıl gurur duyuyorsak çok yakında ülke yönetiminde de kendi kadrolarımızla gurur duyacağız. Hatay'da Atatürk'ün emaneti CHP'yi en iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu. (ANKA)