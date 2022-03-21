Lütfü Savaş: Milli değerleri savunmak suçsa cezasını çekeriz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyeliler ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş, Fox TV’de yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programına katıldı.

Savaş, “Hatay’da doğan her 4 çocuktan 3’ü Suriyeli.” sözleriyle ilgili, “Ben tıp doktoruyum, bu konuda araştırmalar yaptık ve yaklaşık olarak bu sonuçlara ulaştık. Sağlık Bakanlığı gerçek rakamları paylaşırsa biz de memnun oluruz. Suriyeliler 12 yıldır burada ve resmi rakamlara göre yaklaşık 500 bin kişi var. Geçen seçimde Yayladağı ilçemizde önce başka bir parti kazanmıştı. Sonra çadırdaki Suriyelilerin oyları sayılınca sonuç değişti” dedi.

Başkan Savaş, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığı haberleriyle ilgili olarak da, "Bize öyle bir belge gelmedi. Hatay, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne son emanetidir. Ben de bu emanete sahip çıkmak istiyorum. Eğer milli değerleri savunmak suçsa cezasını çekeriz." diye konuştu.

Suriye ile barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile barış yapmak için altyapı oturtmaya çalışıyoruz. Ben diyorum ki lütfen biraz da Suriye ile barış sağlamaya çalışalım ki bu insanlar evlerine dönsün. Misafir ediyoruz ama hem biz yorulduk hem Suriyeli kardeşlerimiz yoruldu. Hatay’da şimdiye kadar en ufak bir sorun bile yaşamadık ama bundan sonra herkesin selameti için barışın sağlanması lazım. Bizim amacımız Suriyeli kardeşlerimizi barış içerisinde göndermek.”

"İnsanlar artık sadece geçim sıkıntısını konuşuyor"

Halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya da değinen Başkan Savaş, Hatay’da eskiden esnaf ziyaretleri sırasında gündemden, spordan konuştuklarını ancak şu anda herkesin sadece geçim sıkıntısından bahsettiğini söyledi. Savaş, "Artık işsizlik, yaşam zorluğu ve hayat pahalılığından başka bir şey konuşulmuyor. Mesela bizim Hatayspor’umuz Süper Lig’e çıktı ama insanlar maçlara gelemiyor. İnsanların alım gücü çok zayıfladı, bu sene çok zor geçti" dedi.

En büyük projeniz nedir sorusuna Savaş, "Expo’yu getirdik: Altyapıyı baştan sonra yeniliyoruz. Hatay’ımızı UNESCO onaylı Gastronomi Şehri yaptık. Hatay Deniz Otobüsü, mayıs ayında faaliyete geçecek. Tarihi alanlarımızı restore etmeye devam ediyoruz" diye yanıt verdi.

Savaş, ayrıca gıda sektöründe ürünlerin paketleme yapılarak ihtiyaç sahipleriyle ve okula giden çocuklarla paylaşıldığını ve sosyal marketler kurarak ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği verdiklerini de anlattı.

Valilik suç duyurusunda bulunmuştu

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Valilik, avukat aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.

Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine gönderilen suç duyurusu dilekçesi, savcılıkça kabul edildi.

Çataklı da suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, Başkan Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz." ifadelerine yer verdi.