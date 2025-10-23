Lütfü Savaş, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecindeki seçimlerin iptali için dilekçe veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, Özel’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların “hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik” olduğu iddia edildi.
Savaş’ın avukatı tarafından sunulan dilekçede, Özel’in “fitil fitil burnundan getirilir” ifadeleriyle tehditte bulunduğu öne sürüldü.
Suç duyurusunda, Özel hakkında “tehdit”, “hakaret”, “yargı görevini etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.