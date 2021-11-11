Lütfü Türkkan hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

5 Kasım'da yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı video ile özür dileyen Türkkan, partinin grup başkanvekilliğinden de istifa etmişti.

Olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.