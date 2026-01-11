MAAŞ FARKI YATTI MI? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisinin gözü maaş farklarında... Milyonlarca emekli zamdan önce maaşlarını aldığı için zamlı maaştan yararlanamadı. Her yıl belirlene takvimde emeklilerin farkı hesaplara geçiyor. Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor.

Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takvimi henüz duyurmuş değil. 4C emekli maaş farkının ocak ayı ortasında ödenmesi bekleniyor.

Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.