Mabel Matiz hakkında “Perperişan” şarkısı nedeniyle açılan davada savcı 3 yıla kadar hapis istedi

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu.

3 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

