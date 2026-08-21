Mabel Matiz'e yurt dışına çıkış yasağı
Şarkıcı Mabel Matiz, "Ha Leylim" şarkısının sözleri ve müzik klibinin "müstehcenlik" suçu içerdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Matiz, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şarkıcı Mabel Matiz, "Ha Leylim" adlı şarkısının sözleri ve müzik klibine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gitti.
Savcılıkta ifade veren Matiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Matiz, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Mabel Matiz neden ifade verdi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz'in "Ha Leylim" şarkısının sözleri ve müzik klibine yönelik 13 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ