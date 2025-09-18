Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli kararı! Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz'in Perperişan şarkısı neden engellendi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı için 5651 sayılı Kanun kapsamında erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Bakanlık, söz konusu talebi 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle yaptı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin açıklamasına göre, mahkeme başvuruyu kabul ederek şarkının YouTube, Spotify ve Apple Music üzerinden erişime kapatılmasına karar verdi. Engelleme kararının ardından şarkının dijital platformlardaki durumu konusunda sürecin devam ettiği bildirildi.

Mabel Matiz'ten erişim engeline tepki

Mabel Matiz, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Matiz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese selamlar,

Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken,

başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.

100’ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, Perperişan şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten.

Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor.

Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen.

Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen “toy bebe”, “kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh” manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!)

Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan “ozanlık” gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim.

Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."