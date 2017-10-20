Macaristan'dan Türk yatırımcılara davet

20 Ekim 2017

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Ortadoğu ve Balkanlar'da ciddi krizlerin yaşandığını belirterek, Türkiye-Macaristan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'yi gerçek bir dost, stratejik bir partner olarak gördüklerini ifade eden Kiss, iki ülke arasındaki insani ilişkilerin gelişmiş olduğunun altını çizdi ve bir Macar olarak Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir"

Türkiye-AB ilişkileri hakkında değerlendirmede bulunan Büyükelçi Kiss, "Türkiye'nin AB'ye katılımını her zaman destekledik. Türkiye, Macaristan için bir stratejik ortaktır ve bu sadece Macaristan için değil Avrupa için de böyledir. Taraflar (Türkiye-AB) arasında zaman zaman gerilimler yaşansa da diyaloğun sürdürülmesine inanıyoruz. İki tarafta uzlaşmaya varmak için adım atması gerekiyor. Bölgede (Ortadoğu ve Balkanlar'da) büyük krizler yaşanıyor bu yüzden Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son dönemde enerjisinin tamamını PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi terör örgütlerine harcamak zorunda kalmasının büyük bir trajedi olduğunu vurgulayan Kiss, bunun Avrupa için de bir trajedi olduğunu dile getirdi.

Kiss, "AB'nin, terörizme karşı Türkiye'yi desteklemesi gerekiyor. Bu konuda taviz verilmez." ifadesini kullandı.

"İki ülke arasındaki ekonomik büyüklüğü 5 milyar dolara taşımamız lazım"

Macaristan-Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini daha da geliştirmek için çabaladıklarını belirten Kiss, "Türkiye'de 6 yıldan beri görev yapmaktayım ve bu görev süresince her yıl ikili ekonomik hacim ortalama yüzde 10 artış gösterdi." diye konuştu.

Kiss, ilk 7 aylık performansa bakıldığında bu sene 3 milyar dolarlık bir rakama ulaşılabileceğine işaret etti.

"2023'e kadar iki ülke arasındaki ekonomik büyüklüğü 5 milyar dolara taşımamız lazım." diyen Kiss, bunun için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda İstanbul'da Macar Eximbank'ı açtıklarını hatırlattı.

Kiss, özellikle Türk dostlarının Macaristan'a yatırım yapmalarını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA