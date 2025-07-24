Macron, eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz konusu duyuruyu yapacağını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, şu an için önemli olanın Gazze'de savaşı bitirmek ve insani yardım girişinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.

Macron, barış için Filistin devletinin varlığının gerekliği olduğunu bildirirken, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini söyledi.

İrlanda, Fransa'nın kararını memnuniyetle karşıladı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Macron'un açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Harris, X'teki hesabından, yaptığı açıklamayı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eylülde (Filistin'i) tanıyacağı açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na üye 193 ülkeden 139'u, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Ancak, Filistin'i tanımayan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve birçok Batı Avrupa ülkesi bulunuyor.

Filistin'i tanıyan ilk ülke hangisi?

15 Kasım 1988’de, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, Cezayir'de sürgündeyken Filistin'i başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak ilan etti. Bu ilan sonrası Cezayir, Filistin’i tanıyan ilk ülke oldu. Takip eden yıllarda, Türkiye de Filistin’i tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı.

Filistin'in bağımsızlığını ilan ettiği 1988 yılında, birçok Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkesi Filistin’i devlet olarak tanıdı. Bu ülkeler arasında Cezayir, Bahreyn, Endonezya, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Fas, Somali, Tunus, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Malta, Nikaragua, Pakistan, Qatar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Brunei, Mauritius, Sudan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Cape Verde, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan gibi ülkeler bulunuyor.

1989'dan 1999'a kadar, Filistin'i tanıyan ülkelere Malavi, Güney Afrika, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Esvatini, Ruanda, Etiyopya, İran, Benin, Kenya, Ekvator Yeni Ginesi, Vanuatu ve Filipinler de dahil oldu.

Filistin'in bağımsızlık ilanı, pek çok ülke için bölgedeki barış sürecine dair bir adım olarak görülse de, bazı büyük ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve çoğu Batı Avrupa ülkesi, Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımamayı tercih ediyor. Bu ülkeler, genellikle İsrail ile barışçıl bir çözüm için müzakerelerin yapılması gerektiğini savunuyor.

Avrupa'da Filistin'i tanıyan ülkeler

İspanya, İrlanda, Norveç, İsveç, Slovenya, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Slovakya, Malta, Karadağ, Bosna-Hersek