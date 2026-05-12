Macron yatırım için gittiği Kenya'da sömürgeci kibrini gizleyemedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın yapacağı 23 milyar euro tutarındaki yatırımı açıklamak için Kenya'da katıldığı konferansta dinleyicileri azarlayarak sessiz olmalarını istedi. Afrikalı siyasetçiler, Macron'un üslubunun sömürgeci geçmişi anımsatan bir tavır olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Africa Forward Zirvesi'nde dinleyicilerin gürültü yapması üzerine konuşmasını keserek katılımcılara doğrudan müdahale etti. Macron, sunum yapan kişilere karşı "tam bir saygısızlık" yapıldığını ifade ederek salonda sessizlik sağlanmasını talep etmişti.

Olayın ardından diplomatik çevreler ve Afrikalı siyasetçiler, Macron'un üslubunun sömürgeci geçmişi anımsatan bir tavır olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Zirve kapsamında ayrıca Fransa ve Afrika arasında toplam 23 milyar euro tutarında bir yatırım hacminin mobilize edildiği duyuruldu.

Macron'un katılımcılara yönelik sert müdahalesi tepki topladı

Zirve sırasında katılımcıların kendi aralarında konuşması üzerine mikrofonu alan Macron, kalabalığa hitaben konuşmak isteyenlerin salon dışına çıkması gerektiğini belirtti. Macron, sahnede konuşma yapan uzmanlara saygı gösterilmemesinin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

Bu müdahale, sosyal medyada ve yerel siyasi çevrelerde "üstenci bir yaklaşım" olarak nitelendirilerek geniş çaplı bir tartışma başlattı. Kenyalı ve Zimbabveli bazı siyasetçiler, Macron'un bu davranışının Fransa'nın kıtadaki tarihsel sömürgeci mirasını yansıttığını savundu.

Africa Forward Zirvesi kapsamında ekonomik hedefler belirlendi

Diplomatik gerilimin gölgesinde kalan zirvede, Paris yönetiminin Afrika ile yeni ortaklıklar kurma hedefi doğrultusunda 23 milyar euro değerinde bir kaynak ayrıldı. Bu miktarın 14 milyar euro seviyesindeki kısmının Fransız şirketleri tarafından, 9 milyar euro tutarındaki bölümünün ise Afrikalı girişimler kanalıyla sağlanacağı kaydedildi. Macron, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanında Avrupa ile Afrika'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşısında stratejik özerklik kazanması gerektiğini vurguladı. Fransa, son dönemde Batı Afrika'daki nüfuz kaybını bu tür ekonomik hamlelerle dengelemeye çalışıyor.

Kenyalı siyasetçi Willis Evans Otieno, Macron'un tavrını "patronize edici" olarak tanımlarken, Fransa'nın Afrika üzerindeki ekonomik ve siyasi müdahalelerinin hala bir yara olduğunu hatırlattı. Zirvenin ilk kez İngilizce konuşulan bir ülkede düzenlenmesi, Fransa'nın geleneksel etki alanının dışına çıkma çabası olarak değerlendirilmişti.

Eleştirmenler, diplomatik nezaket sınırlarının aşıldığını belirtirken, Paris yönetiminin kıtadaki varlığını sürdürmek için yeni bir iletişim dili kurması gerektiğine dikkat çekiyor. Veriler, Fransa'nın Afrika pazarındaki payını korumak için önümüzdeki dönemde benzer finansal paketleri devreye alacağını gösteriyor.