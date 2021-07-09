Madde 13 nedir? 4. Yargı Paketi sosyal medyada gündem oldu

4. Yargı Paketi olarak anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Bu pakette yer alan ve Madde 13 olarak anılan maddenin de yasalaşması ise tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı attıkları tweetlerle Madde 13 hakkında eleştirilerde bulunurken, Madde 13 ile birlikte çocukların mağdur olacağı ifade edildi.

Madde 13 nedir?

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan 13. madde, yani Madde 13, somut delil aranması şartı getiriyor. Bu ifade eleştirileri de beraberinde getiriyor. Pek çok platform bu maddeden kaygı duyarken, bu madde nedeniyle suçta artışlar olabileceği ifade ediliyor.

Madde 13 ile birlikte daha önce 'kuvvetli suç şüphesi' yerine 'somut delil' aranması koşulu getirildi.