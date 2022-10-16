Maden faciası Meclis gündeminde

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.​

Haftalık çalışmasına 18 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aynı gün, Amasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclisi bilgilendirecek.

Genel Kurulda daha sonra E​​​ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, pazartesi günü toplanarak, sicil affı, küçük tutarlı alacakların icra takiplerinin sonlandırılması, öğrenim ve katkı kredilerinin faizsiz geri ödenmesi, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği ile nakit ödenen yemek bedeli için vergi muafiyeti, varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların Hazinece ödenmesi, Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle verilen idari para cezalarının kaldırılmasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Silivri Ceza İnfaz Kurumları ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında konuşacak

TBMM'de, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba saat 11.45'te AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşacak.

Erdoğan, toplantıda, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takacak.

Öte yandan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.