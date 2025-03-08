MADEN-İŞ’ten Çayırhan özelleştirmesine ilişkin açıklama

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN-İŞ) Genel Başkanı Nurettin Akçul, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Akçul, yapılan özelleştirmenin işçi haklarına uygun olmadığını ve bu özelleştirmeden geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleyle 20 milyar lira karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’ne devredilmişti.

"Özelleştirme, kamu yararına olmamıştır"

Akçul, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarına talip firmalarla doğrudan bir sorunlarının olmadığının altını çizerek, şu açıklamaları yaptı:

"Böylesine kar eden bir yerin tabi ki alıcısı, talibi olacaktı. Ancak bizler, böylesine verimli ve kazanç sağlayan bir işletmenin devlet eliyle işletilmesini, gelirinin halkın ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını savunduk ve hala da bunu savunuyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyoruz. Özelleştirme, kamu yararına olmamıştır ve alınan yanlış bir karardır. Özellikle de değerinin çok altında bir fiyata ihale edilmesi, bizleri ayrıca derinden üzmüştür.

İddia edildiği gibi burası zarar eden bir yer asla olmamıştır. Rakamlar yalan söylemez ve gerçek rakamlar kamuoyuna manipüle edilerek servis edilmiştir."

"İşçilerin gelecekleri hakkında endişeliyiz"

Akçul, özelleştirmenin ardından işçilerin ve ailelerinin gelecekleri hakkında endişeli olduğunu da belirtti:

"İşçilerin akıbetinin belirsiz bir akıbete sürükleyenlerin aldığı vebal büyüktür. Bu vebalin altında yıllarca esir kalacak ‘İrade’ ye sesleniyoruz. Dün dünde kaldı ama yarınları değiştirmek elinizde.

Bu kararı iptal edin. Bu süreçte tüm işçi kardeşlerimize birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sendika olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da işçimizin yanında olacak, haklarımızı ve kazanımlarımızı korumak için mücadelemize devam edeceğiz.

Kamuoyunun desteği, işçi kardeşlerimizin kararlılığı ve dayanışmamızla, haklarımızı koruma mücadelesini sürdüreceğiz."