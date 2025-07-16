Maden yasasına destek: Köylerimiz ve zeytinlerimiz yok olmayacak

Muğla Milas’ta görev yapan bazı muhtarlar ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), yeni maden yasasına destek için başkent Ankara'da birer açıklama yaptı. Yasaya destek veren muhtarlar ve TES-İŞ, yeni yasa nedeniyle onlarca köyün boşaltılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunurken, bölgede faaliyet gösteren santrallerin kapanması halinde binlerce kişinin işsiz kalacağı ve asıl böyle bir durumda köylerin yok olacağını belirtti.

Meclis gündemindeki Maden Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Muğla'da çok sayıda köyün yok olacağına ilişkin ortaya atılan iddialara bölgede görev yapan bazı muhtarlar ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası'ndan (TES-İŞ) yanıt geldi.

Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal ve TES-İŞ Sendikası adına Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Ankara’da düzenledikleri açıklamada köylülerin ve bölgedeki santrallerde çalışan işçilerin sesi oldu.

Yasayı destekleyen muhtarlar adına konuşan Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal, “Günlerdir kamuoyunda köylerimizin boşaltılacağı, yaşam alanlarımızın yok olacağı iddia ediliyor. Kim söylüyor, hangi bilgiye dayanarak söylüyor, anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü biz bölgemizde böyle bir gerçeklikle yaşamıyoruz. Herkesi köylerimize davet ettik; gelin görün dedik. Zeytincilik ve madencilik 40 yıldır burada birlikte mümkün oldu, yine mümkün olacak. Bu konu dünün değil, 40 yılın konusu" dedi.

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasada belirtilen ve yıllara yayılacak şekilde taşınacak 82 bin zeytin ağacından bahsediliyor. Bugün Milaslıyım deyip de zeytin taşımayan yoktur. Eğer bugün milyonlarca zeytin ağacımız varsa, bu köylünün emeği sayesinde. Dün olduğu gibi bugün de zeytinlerimizi taşıyor, yaşatıyoruz. Ağaç katliamı yapılacak diyenler ya bölgemizi tanımıyor ya da kasıtlı konuşuyor."

'Tüm sürecin takipçisi olacağız'

Uysal, "Ağaçlar nereden nereye taşınacak? Gittiği yerde bakılacak mı? Hangi koşullarda taşınacak? Bunların hepsini tek tek takip edeceğiz" diyerek sürecin denetiminde köylülerin de söz hakkı olacağını vurguladı.

“Alın terine sahip çıkacağız”

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik yaptığı açıklamada, “Bugün burada, ülkemizin enerjisini üreten, bölgesine istihdam sağlayan, doğasıyla birlikte var olan bir emeğin sesi olmak için toplandık. Meclis’te görüşülecek yasa teklifine desteğimizi ifade etmek, işçimizin, köylümüzün ve memleketimizin geleceğini konuşmak için buradayız" diye konuştu.

Erçelik, Milas, Yatağan ve çevresinin madenin, zeytinin, emeğin, üretimin ve alın terinin toprağı olduğuna dikkat çekerek "Bugün bölgedeki üç büyük santralimizde 4 bin 500 emekçimiz çalışıyor. 100 bin kişilik bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam meselesi. Biz bu alın terine bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da aynı sorumlulukla sahip çıkacağız. Dün de vardık, bugün de varız, yarın da işçinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

‘Popülist söylemler gerçekten uzak’

‘Zeytinliklerin hepsi maden sahası olacak’, ‘Köylüler sürgüne gidecek’ gibi son dönemde ortaya atılan popülist söylemlerin gerçeklikten uzak olduğunun savunan Erçelik, "Halkı kışkırtmaya, ayrıştırmaya yönelik bu tür iddiaların karşısında duracağız. Bu süreçte ne bir ağacın ne bir dalın ne de bir köylünün zarar görmesine izin vermeyiz. ‘Hüsamlar Yeniden’ gibi projelerle doğayı onaran, zeytinliği yaşatan adımlar halihazırda atıldı, atılmaya da devam edecek. Merak eden, buyursun yerinde görsün; herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Yasaya destek çıkan Milaslı muhtarlar ve TES-İŞ, santrallerin enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerken, “Santraller kapanırsa işsiz kalan binlerce kişiyle birlikte asıl o zaman köyler yok olur” uyarısında bulundu.

Muhtarlar ve sendika temsilcileri, maden ve zeytinliklerin bahsi geçen bölgede birlikte var olduklarını hatırlatarak, Milas’ın, Yatağan’ın ve Muğla’nın geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.