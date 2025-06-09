Madleen gemisindeki Şuayb Ordu'nun paylaşımı yeniden gündem oldu

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, İsrail ablukasındaki Gazze'ye yardım götürmek için 1 Haziran'da yola çıkmış, bu sabah hedefine varmak üzereyken yine İsrail tarafından saldırıya uğramıştı.

"Günah keçisi olabilirim" demişti

İsrail 12 aktivisti gözaltına alırken, Madleen'deki Hüseyin Şuayb Ordu saatler önce İsrail ordusunun gemiden birini ‘günah keçisi’ seçebileceğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ordu'nun o videosu gemiye yapılan baskında yeniden gündeme geldi.

Hüseyin Şuayb Ordu paylaşımında, "Türk olduğum için günah keçisi seçilebilme potansiyeline sahibim. Eğer canıma bir zarar gelirse ya da beni katlederlerse şu bilinsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım" demişti.

"Hiçbir tepki vermeyeceğiz"

Barışçıl bir şekilde ilerlediklerini ifade eden Ordu, şunları söylemişti:

"Bu gemiye baskın yapmaya geliyorlarsa, can yeleklerimizi giyeceğiz, oturacağız ellerimiz boş bir şekilde bekleyeceğiz. Tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacağız. Hiçbir tepki vermeyeceğiz. Buna rağmen birimize zarar verirlerse bilin ki iftira atıyorlardır.

Bütün dünyanın şunu duymasını istiyorum direniş göstermeyeceğim, yüz ifadesinde bile bulunmayacağım. Birimizin canına gelecek herhangi bir zarar olursa tamamen iftira atıyorlardır, bunun adı katilliktir."