Maduro: Karşılıklı iş birliğini hızlandırmak için Türkiye'ye gideceğim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'nin ülkelerini her koşulda desteklediğini, yardım etmek için her zaman Venezuela halkının yanında olduğunu söyledi.

Maduro, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, "Karma komisyon toplantılarında KOBİ'ler, turizm, havayolu ve ticaret bağlantıları, sağlık alanı gibi büyük konularda ilerlemeler sağladık." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki dostluğa değinen Maduro, "Bu karma komisyon çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir selam göndermek istiyorum. Ülkemizin büyük dostu, bizim büyük dostumuz. Türk halkıyla birlikte Venezuela'yı her koşulda destekledi. Onunla bir yol açtık, ortak faydalarımız için bir kardeşlik ve iş birliği yolu inşa ettik." diye konuştu.

Maduro, Türkiye'nin yardımlarına dikkati çekerek, "Türkiye, en zor şartlar altında her zaman yardım etmek için Venezuela halkının yanında oldu, tıbbi yardımlarda bulundu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Venezuela'ya uygulanan yaptırımların karşısında olduğunu aktaran Maduro, "Son yıllarda Türkiye ile Venezuela arasında çok güçlü siyasi ve diplomatik güven temelleri oluşturduk." dedi.

Maduro, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Türk hükümetini, Rusya ve Ukrayna arasında barışı tesis etmeye çalıştığı için tebrik ediyorum. Onlara diplomatik çabalarında en iyi başarıları diliyorum. Umarız en yakın zamanda barış haberlerini alırız." diye konuştu.



Ülkesine yatırım çağrısı yapan Maduro, "Venezuela artık kendini toparlamaya başladı, artık adım adım kendi çabasıyla ilerlemekte. Türk yatırımcılar buraya gelsin, yatırım yapsın çünkü çok geniş bir ekonomik portföyümüz var. Türklerin burada yatırım yapma zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs bizi birleştiriyor, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki birlik yolu"

Maduro, ramazanın son cuma günü anılan Dünya Kudüs Günü'ne dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Kudüs, bütün dinler için kutsal toprak, Filistin'in kutsal toprağı. Biz Hristiyan'ız ama İsa, Filistinli bir çocuktu, Filistin'de doğdu ve orada öldü. Siz Müslümanlar da onu büyük bir peygamber olarak kabul ediyorsunuz. Kudüs bizi birleştiriyor, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki birlik yolu. Bu nedenle bugün tekrar tüm destek ve dayanışmamızı, Filistin halkına, Filistin davası için tüm Müslüman halklara ve dünya üzerinde özgürlükleri için mücadele eden halklara ifade ediyoruz."

Devlet Başkanı Maduro, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu karma komisyonu en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum. Çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzaladık. Bütün bu konuları ele almak, karşılıklı iş birliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan'ın elini sıkmak için Türkiye'ye gideceğim." açıklamasında bulundu.

Daha önce "Diriliş Ertuğrul" dizi setini ziyaret eden Maduro, bu kez ise "Kuruluş Osman" dizi setine gideceğini belirterek, dizi oyuncularına selam gönderdi.

Maduro, konuşmasını "Türkiye'yi seviyoruz. Biz gerçek Türkiye dostuyuz. Venezuela, Türkiye'nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın barış, yaşasın iş birliği." sözleriyle tamamladı.

Çavuşoğlu: Hedef 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Venezuela arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara çıkması hedefine rahatlıkla ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalandığı törene katılan Çavuşoğlu, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Maduro'ya katılımından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını sizlerle ve Venezuela halkıyla bir kere daha paylaşmak istiyorum. Sizleri en kısa zamanda Türkiye bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Maduro'ya hitaben, "Yakın dostluğunuz ve iş birliğini geliştirme konusundaki güçlü iradeniz her alanda bizleri ileri taşıyor. 2018'deki karşılıklı ziyaretleriniz, ilişkilerimizde dönüm noktası niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

Bugün 3'üncüsünü yaptıkları Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nın, somut sonuçlar doğuracak önemli bir platform olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Komisyonda 7 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı. Kıymetli temsilcilerimizin de katılımıyla 9 çalışma grubunda toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca müzakerelerde ilerleme kaydettik ve yatırımların teşvikinin korunmasını iş insanlarımızla paylaştık." diye konuştu.

Sağlık, balıkçılık ve turizm alanındaki anlaşmaları Maduro'nun Türkiye ziyaretinde imzalamak istediklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurumlarıyla üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

İmzalanan anlaşmaların ve ele alınan konuların takibinin yapılması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Kıymetli mevkidaşlarımız ve arkadaşlarımızla bunun takibini yapacağız, uygulayacağız. Toplantıların somut meyvelerini birlikte çalışarak elde etmemiz gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Venezuela'da son zamanlarda ekonomik açıdan yaşanan güçlü gelişmelere değinerek, "Biz her zaman tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Ancak bunun ülkenizden kısa sürede gittiğini ve ekonomik olarak çok büyük canlılık geldiğini bizzat gördük. Zaten bu ticaretimize de yansıyor, bundan büyük memnuniyet duydum." değerlendirmesinde bulundu.

"THY, Türkiye-Venezuela arasında seferleri artırmayı planlıyor"

Venezuela'ya her zaman inandıklarını ve onun yanında durduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle bu dönemde ekonomik ticaretimiz, 2021'de yani, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Aramızdaki mesafeye rağmen Venezuela'nın ihracatında Türkiye olarak birinci sıradayız. İlk 3 aydaki rakamlara baktığımızda 1,5 milyar dolar hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı görüyoruz." diye konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) iki ülkeye yönelik faaliyetlerine değinen Çavuşoğlu, THY'nin Türkiye-Venezuela arasında hava köprüsü kurduğunu ve seferleri artırmayı planladığını söyledi.

Maarif Vakfının Venezuela'daki çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "9 okulda 500'e yakın Venezuelalı öğrenciye eğitim veriliyor. Sizlerin de desteğiyle Maarif Vakfımız, dünyanın en büyük 5 kurumundan biri haline geldi. Venezuela'da daha fazla okul açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların Venezuela'da ofislerinin olmasını istediklerini de kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını "Venezuela'ya yönelik yaptırımlara bir kez daha en güçlü şekilde karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Dost ülke Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.