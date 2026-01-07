Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiasına yanıt

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ABD tarafından ülkesinde kaçırılmadan günler önce "Türkiye’ye sürgüne git" teklifi edildiği iddia edilmişti. İddialara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Partisinin grup toplantısı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" diyerek iddiaları yalanladı.

