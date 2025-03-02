Mağarada yaşadığı için konteyner hediye ettiler, yine de mutlu olmadı

Hatay'da yaşayan ve depremde evi hasar gördüğü için psikolojisi bozulup 2 yıl önce mağaraya yerleşen Ali Bozoğlan, huzuru yaşadığı mağarada bulmuştu.

Bozoğlan'ı ziyaret eden Hatay Valiliği, mağara adamını konteynerde yaşamaya ikna etti.

Hatay Valiliği'nin kendine tahsis ettiği konteynerin ikinci evi olduğunu ifade eden Bozoğlan, mağarada yaşarken daha huzurlu ve mutlu olduğunu belirtti.

'Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum'

Mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Depremden sonra evim yıkıldı. Sonra bazı insanlar yüzünden mağaraya yerleştim. Mağaradayken haberlere çıktık sonra Hatay Valiliği ile Defne Kaymakamlığı ekipleri, akşam mağarama geldiler. Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum.

Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım.

Beni önemsedikleri ve ilgileri için herkese teşekkür ederim. Konteynere yeni yerleşmeye başladım. Eşyalarım yeni geldi. Hiçbir eksiğim yok. Her şeyi getirmişler.

Mağara yaşamım daha iyiydi. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun."