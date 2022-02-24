Mahallelerde yabancı oranı yüzde 25’i geçmeyecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Basın mensuplarıyla bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yabancıların gettolaşmaya başladıklarının tespit edildiğini belirterek, yapılacak düzenlemelerle buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Çataklı, düzenlemenin mahalle bazında yapılacağını bildirdi. Düzenleme kapsamında, yabancı nüfusun toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği mahallelere yeni yabancı kaydı ikametine izin verilmeyecek. Oranın yüzde 25'e indirilmesi için ise önce gönüllülük esasında taşınma önerilecek, metruk binalar yıkılacak. Bu konuda pilot uygulama Ankara Altındağ ilçesinde başladı.

16 il kapsamda

Geçici korumaya kapatma, aile birleşimi, öğrenim ve sağlık nedeniyle illere girişi kapsamıyor. Kişiler bu gerekçelerle giriş yapabilecek.

Geçici korumaya kapatılan 16 il şöyle: Antalya, Aydın, Artada. Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

Bu arada, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçelerinde 2021 yılı başında uygulanan geçici koruma başvurularını durdurmada her iki ilçede de ikamet eden yabancı sayısında azalma sağlandığı belirtildi.