Mahfi Eğilmez hacası Mete Tunçay'ın ardından paylaştı

Türkiye’nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Tunçay’ın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Mülkiye) hocası olan Tunçay’ın ardından bir mesaj paylaştı.

Tunçay’ın Mülkiye'de ikinci sınıfta Siyasal Düşünceler Tarihi dersinde hocası olduğunu ifade eden Mahfi Eğilmez “O yıl bize elli kitaplık bir okuma listesi vermişti. Neredeyse bütün önemli Yunan filozofların kitaplarından Bertrand Russell'a, Macchiavelli'den Marx'a, Hobbes'dan Locke'a, Popper'a pek çok siyaset felsefecisinin kitaplarını okuduk” ifadelerini kullandı.

‘Asistanlığı düşün demişti, ama…’

Tunçay’ın yıl içinde bu kitaplardan iki tanesini seçip ödev yapmalarını istediğin anlatan Eğilmez, "Ben iki ödevden de 10 aldım. Yıl sonu sınavında da 10 aldım. Hoca bana asistanlığı düşünmemi önermişti. Fakat o kürsüye asistan kalabilmek için üçüncü sınıfta uluslararası ilişkiler ya da siyaset ve idare bilimleri bölümüne ayrılmak gerekiyordu oysa ben iktisat ve maliye bölümüne gitmeyi planlıyordum. Tercihimi değiştirmedim ve planladığım yolda en üst noktaya kadar ilerlemek şansını buldum” yazdı.

Mete Hoca’dan çok şey öğrendiğini ve öğrendiklerinin ekonomiyi analiz ederken, yorumlarken çok işine yaradığını aktaran Mahfi Hoca, mesajını taziye dilekleriyle sonlandırdı: “Ailesine, öğrencilerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.”