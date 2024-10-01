Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken Güneri Cıvaoğlu paylaşımı

Türk basınının usta kalemlerinden, Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Günerı Cıvaoğlu'nun ölüm haberinin ardından X (Twitter) hesabından ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

Hazine Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde hükümete yönelik eleştiriler getiren Eğilmez, tenkitlerinin o yıllarda Sabah gazetesinde yazan Güneri Cıvaoğlu tarafından yazıldığını anımsattı.

Mahfi Eğilmez gazete 1 Mayıs 1991 tarihli gazete küpürüne yer verdiği paylaşımında, Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek şunları yazdı:

* Hazine Müsteşar Yardımcısıyken (yani bürokrat olarak görevdeyken) zamanın hükümetini eleştirmiştim. O da 1 Mayıs 1991'de Sabah Gazetesi'nde yazmıştı bunları. Kimse de beni görevden almamıştı. Hey gidi günler hey. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Güneri Cıvaoğlu'nun söz konusu yazısındaki bölüm şöyle:

* Anavatan’ın birikmiş tüm günahları nedeniyle o tekmelenir. 1992 Genel Seçimlerine dayak yemiş, hırpalanmış, pörsümüş olarak girer. Kimse de O’nun ve Anavatan’ın bu seçim takviminde bir geleceği olabileceğin sanmasın.

* Hiç abartmıyorum. Düşünün ki, bu Hükümetin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Mahfi Eğimez, ekonomik fiyaskoyu açık açık gazetelere anlatıyor.

“Her ülkenin bir tek bütçesi var. O nedenle ekonomisi de kontrol altındadır. Bizde ise 50 bütçe var. Çünkü 50 fon, 50 bütçe demektir. Herkes kafasına göre harcıyor. Çok söyledik -yapmayın etmeyin diye, ama dinleyen olmadı… İşte bu hale geldik sonunda” sözleri Mahfi Eğilmez’indir