Mahfi Eğilmez'den Fenerbahçe’nin yeni yönetimine açık mektup: Önerilerini sıraladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez kendi adını taşıyan blogunda, "Fenerbahçe'nin Yeni Yönetimine İlk Açık Mektup" başlıklı bir yazı yayımladı. Eğilmez, takımın mevcut durumu ve teknik direktör Terim Tedesco yönetimiyle ilgili eleştirilerini dile getirirken, çözüm önerilerini de paylaştı.

Yazısına "Sayın Başkan, göreve geldiğinizden bu yana takıma ve taraftara pozitif enerji vermeye çalıştınız, birlik olursak, aile olursak çözemeyeceğimiz sorun yok dediniz. Bu tabii ki çok olumlu ve takdir edilmesi gereken bir tavır, ama ne yazık ki çözüm burada değil" sözleriyle başlayan Eğilmez devamında dünyanın bütün Fenerbahçelileri birlik olsa da bu teknik direktörle ve bu oyuncularla olumlu sonuçlar almanın mümkün olmadığını söyledi.

Eğilmez, Tedesco’nun Szymanski'yi sahada tutmasını eleştirerek, "Bu oyuncunun bir torpili mi var bilmiyorum. Her gelen teknik direktör oyuna üç kuruşluk katkısı olmadığı halde ısrarla bu adamı oynatıyor. Bütün korner atışlarını bu oyuncu kullanıyor ve iki yıldır Fenerbahçe hiçbir korner atışından bir tehlike yaratamıyor. U21 takımından bir oyuncu alınıp bu kadar ısrar edilse çok daha fazla katkı sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Savunmadaki eksiklikleri de vurgulayan Eğilmez, “Skriniar dışında savunmada işe yarayacak tek oyuncu yok" derken orta sahada elle tutulur tek oyuncu İsmail olduğunu söyledi.

Transferleri eleştirdi

"Ederson’a dünyanın parası ödendi, ama asla o paranın adamı değil” diyen Eğilmez, ayrıca transferlerde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden oyuncu alırken “Bayram değil seyran değil böyle bir oyuncu premier ligi, Manchester City’yi bırakıp niçin Fenerbahçe’ye gelir?” sorusunun sorulması gerektiğini kaydetti.

Aksi takdirde işi bitmiş oyuncuları “hocasıyla geçinemediği için kadro dışı kalmış” gerekçesiyle dünyanın parasına Fenerbahçe'ye satıklarını söyleyen Mahfi Hoca, "Bizim Tarık Çetin gibi adamları bulup almamız gerek. Bugün takımın kadro değeri 290 milyon euro ama mevcut oyuncular hep değerinin iki misli üç misli paraya transfer edildiği için değer bu kadar yüksek görünüyor. Dolayısıyla takımın gerçek değeri görünenin üçte birinden fazla değil" dedi.

Eğilmez, takımın son yıllarda yaptığı transferleri ve scout sistemini de eleştirerek, "Mesela Archie Brown, Semedo, Nene gibi oyuncuları Fenerbahçe’ye kim önermişse onlarla ilişkiyi kesmek ve hiç zaman geçirmeden ciddi bir scout ekibi kurup menajerlerin oyuncu pazarlaması sisteminden kurtulmak lazım" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe’nin bu yıl da şampiyonluk umudunu kaybettiği net bir biçimde görüldüğünü belirten Eğilmez, hatta bu yılı bu oyunla ikinci bitirmenin bile mucize olacağını söyledi.

Çözüm önerilerini sıraladı

Çözüm önerilerini de paylaşan Eğilmez, şunları yazdı:

"İkide bir teknik direktör değiştirerek bugüne gelindiği doğrudur ama ne yazık ki bir kez daha bu değişikliğin yapılması şart. İlk adım olarak bu yılı kaybettiğimizi kabul ederek gelecek yılı kurtarmayı planlamak gerekir. Hiç tereddüt etmeden ve daha fazla zaman kaybetmeden İsmail Kartal’ı takımın başına getirin ve onunla üç yıllık sözleşme yapın ve Kartal’la konuşarak Szymanski’nin, Fred’in, Archie Brown’ın yerine U21 takımından oyuncuları oynatmasını önerin. Ara transferde hiçbir transfer yapmayın. Çünkü ara transferde alınan oyuncular pek işe yaramıyor. Önce hoca değişikliği yapıp onun onayıyla transfer yapmak lazım. Yıl bittiğinde işe yaramayan oyuncuların yerine Karabağ, AZ Alkmaar gibi takımlardaki genç, dinamik ve ucuz maliyetli oyuncuları alın. Fenerbahçe’ye sözde şöhretler değil koşan, uğraşan, çaba gösteren adamlar gerekiyor: Fenerbahçe bugün tam tersi görünümde. "

Son olarak yazısında, Fenerbahçe’nin toparlanması için hızlı ve kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, "Sizden çok daha uzun zamandır Fenerbahçe’yi izliyorum Sayın Başkan. İyi zamanlarını da kötü zamanlarını da gördüm ama şimdiye kadar bu kadar birbiriyle uyumsuz, bu kadar kötü ve amaçsız bir takım görmedim. Bunun düzeltilmesi zaman alacak iş kuşkusuz ama bugün yapılması gereken şey İsmail Kartal’ı takımın başına getirmek, iyi bir scout ekibi oluşturmak ve gelecek yıla ilişkin planları yapmaya başlamaktır. Aksi takdirde Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda da aynı sorunları yaşar" dedi.

Eğilmez yazısını "Ben, bu sorunları sizin çözeceğinize ve doğruları yaparak takımı toparlayacağınıza inanıyorum. Siz, en az benim kadar iyi bilirsiniz ki yönetimde en önemli mesele hızlı ve kararlı davranabilmektir" ifadeleriyle bitirdi.