Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? kaç yaşında nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak?

Yeni kabinenin de açıklanmasıyla beraber Mahinur Özdemir Göktaş'ın biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yaşı kaç? Nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak? İşte detayları...

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Aslen Konyalı olan Mahinur Özdemir Göktaş, 1982'de Belçika'da doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da master yaptı.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılık konularında çalışmalar sürdürdü.

24 Haziran 2009'da Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den milletvekili seçildi ve ülkenin ilk başörtülü milletvekili oldu. 2015'te Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etti.

12 Eylül 2019'da Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçi oldu. Mahinur Özdemir Göktaş, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra Felemenkçe, İngilizce ve Latince bilmektedir.

Mahinur Özdemir Göktaş evli mi?

Mahinur Özdemir Göktaş, evli ve 2 çocuk annesidir.

Mahinur Özdemir Göktaş hangi bakanlıkta görev yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.