Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle Silivri Cezaevi’nden hastaneye sevk edildi.

Polat’ın uzun süredir yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle kalp krizi ve beyin kanaması riski taşıdığı belirtilmişti.

Daha önce üç kez anjiyo olmuştu

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, son dört yıl içinde üç kez anjiyo operasyonu geçirdiğini ve kalbine altı stent takıldığını açıklamıştı. Polat ayrıca, iki damarındaki tıkanıklığın düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etmişti.