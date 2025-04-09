Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliyesine karar verildi.

Mahir Polat'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, "Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, 23 Mart'tan bu yana Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyordu.

Hastaneye kaldırılmıştı

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyordu

Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

Polat, 7 Nisan'da sağlık durumu değerlendirilmek üzere sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda muayeneden geçirilmişti. Polat, işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada bazı eksik tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtilmişti.

Polat, 8 Nisan'da ise hastanedeki muayenesinin ardından tekrar Silivri'ye sevk edilmişti.