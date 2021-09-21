Mahkeme başkanı temaslı çıktı, Kobani davası ertelendi

DEAŞ'ın Kobani’ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde birçok kentte yaşanan protestolar nedeniyle Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP’nin eski MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının 4’üncü duruşması bugün de devam etti. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki yaptığı duruşmada, Sincan Cezaevi’nde tutulu olan sanıklar hazır bulundu.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Selahattin Demirtaş, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde kalan Figen Yüksekdağ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanı Gültan Kışanak ile tutuklu diğer sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Yine tutuksuz yargılanan isimlerden Ayhan Bilgen ve Berfin Özgü Köse duruşma salonunda hazır bulunurken Sırrı Süreyya Önder, İbrahim Binici, Altan Tan ve Can Memiş ise vareste tutuldukları için duruşmaya katılmadı. Çok sayıda savunma avukatının yerlerini aldığı duruşmayı, sanık yakınları ile HDP milletvekilleri izledi.

Mahkeme heyeti üyelerinin yerlerini almaları öncesinde salondaki milletvekilleri, bir süre önce babasını kaybeden Gültan Kışanak’a SEGBİS üzerinden başsağlığı diledi. Kışanak, “Hepiniz sağ olun. Bütün kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Bu durumda olmamız bizim sadece öfkemizi ve gücümüzü artırıyor.” dedi.

Salonda bulunan tutuklu sanık Sebahat Tuncel de, “Bizler yakın zamanda babalarımızı kaybettik. Dışarıda onlarla vedalaşamamak çok kötü. Son anlarını bir arada yaşayamamak çok korkunç. Ama bugünler de geçecek. Bunun karşısında direnciniz bize güç verdi. Bir kez daha yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Herkesin selamı var.” diye konuştu.

Mahkeme başkanı temaslı çıktı

Mahkeme salonundaki yerini alan heyetin ise farklı isimlerden oluştuğu görüldü. Davaya bakan mahkeme başkanının COVID-19 teşhisi konulan bir yakınıyla temaslı olması nedeniyle duruşmaya geçici heyetin bakacağı ifade edildi. Bu bilgilendirme üzerine söz alan dava avukatlarından Cahit Kırkazak, “Başkan Bey temaslı olması nedeniyle burada değil, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Yoğun bir temastan dolayı, sağlık gerekçesiyle müvekkillerimiz savunma yapacak durumda değiller.” diyerek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Geçici heyet savunma almak istedi

Mahkeme başkanı, bu talebe rağmen tutuklu sanıklara, “Savunma yapmak isteyen var mı” diye sordu. Söz alan Selahattin Demirtaş, “Hayır savunma yapmak istemiyorum. Avukatlarımın talebine katılıyorum.” dedi. Gültan Kışanak da avukatlarının erteleme talebine katıldığını belirterek duruşmalara ara verilmesini istedi. Söz alan diğer sanıklar da aynı talepte bulundu.

Duruşma 23 Eylül’e ertelendi

Duruşmanın 23 Eylül’e ertelenmesine savunma avukatları tepki gösterdi. Geçici heyette yer alan mahkeme başkanı, COVID-19 temaslısı mahkeme başkanının, kendisine perşembe günü gelebileceğini söylediğini paylaştı. Savunma avukatları ise müvekkillerinin sağlığı açısından duruşmanın daha ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Fakat geçici başkan, “Başkan Bey’in sağlığı en çok kendisini ilgilendirir. Herhalde gelmezse ona göre hareket ederiz.” demekle yetinde. Bunun üzerine avukatlar, “Karantina koşullarına göre hareket etmelisiniz. Yeni düzenlemeye göre 5 gün karantinada kalmalı. Test yaptırdıktan sonra negatif çıkarsa izolasyon biter.” hatırlatmasında bulundu. Avukatların itirazlarını dinlemeyen geçici mahkeme başkanı, duruşmayı 23 Eylül’e erteledi.