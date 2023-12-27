Mahkeme, Can Atalay kararını açıkladı
Anayasa Mahkemesi'nin dün akşam açıkladığı gerekçeli kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay'a geri gönderdi.
Haber Merkezi
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Anayasa Mahkemesi'nin 27 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Şerafettin Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından Atalay hakkında tahliye talep edilmişti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin 2. kez verdiği hak ihlali kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a göndererek AYM kararını yeniden tanımadı.