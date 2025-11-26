Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu? Mahkeme Fatih Altaylı için ne kadar verdi?

YouTube programında "Cumhurbaşkanını tehdit ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Altaylı, 3 Ekim'de yapılan ilk duruşmada savunmasını vermiş, mahkeme ise tutukluluğunun devamına karar vermişti. Duruşma bugüne ertelenmişti.

Mahkeme heyeti saat 10.50 sıralarında salona girerken Altaylı izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Altaylı duruşmada yeniden savunmasını yaptı.

Mahkeme, Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Altaylı tahliye edilmedi. Fatih Altaylı, elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak, salondan ayrıldı. Altaylı, jandarmalar eşliğinde Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Bardakçı ve Şengör de katıldı

Duruşma salonu sabah erken saatlerde yoğun ilgi gördü. CHP üyesi Avukat Mehmet Can Seyhan'ın aktardığı bilgilere göre salon 10.22'de açıldı ve kısa sürede avukatlar, basın mensupları ile milletvekilleri yerlerini aldı. Seyhan'ın paylaşımlarına göre izleyiciler arasında Celal Şengör, Murat Bardakçı, Faruk Süren, Sezgin Tanrıkulu, Ruşen Çakır, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Şule Aydın ve Timur Soykan gibi birçok tanınmış isim de yer aldı.

Fatih Altaylı ne demişti?

'Fatih Altaylı Yorumluyor' isimli YouTube programında Türkiye'de yapılan bir anketi yorumlayan ve Osmanlı tarihinden örnekler vererek "Bu millet padişahını istemediğinde boğmuştur" ifadelerini kullanan Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

