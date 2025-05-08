Mahkeme kararını verdi: Kaya Çilingiroğlu 10 bin liralık evi boşaltacak

İş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, İstanbul Etiler’de kiracısı olduğu konutun sahibiyle yaşadığı tahliye sürecinde mahkeme kararıyla evi boşaltmaya hükmedildi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, bina güçlendirme gerekçesiyle açılan tahliye talebi mahkemece kabul edildi.

Show Haber'in haberine göre; ev sahibi, binada güçlendirme çalışması yapılacağını belirterek 2023 temmuz ayında Çilingiroğlu’ndan evi tahliye etmesini istemiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı. Basına yansıyan iddialara göre Çilingiroğlu, taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon TL talep etti.

Davacı taraf, kiracının dairesindeki elektrik aboneliğinin kesilmesini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Çilingiroğlu’nun daireyi tahliye etmesine ve elektriğin kesilmesine karar verdi.

“Yaklaşık 1,5 aydır abonelik yok”

Ev sahibi, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1,5 aydır elektrik ve su gibi abonelikler olmadan evde kalmayı sürdürdü. Çıkmayı reddetti. 10 bin TL kira ödüyordu. Süreç uzadı ama sonunda hukuki olarak haklılığımız tescillendi” ifadelerini kullandı.