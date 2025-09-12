Mahkeme kararının ardından CHP’den kritik hamle: CHP’den kayyum için mahkemeye başvuru
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nin dünkü “ret” kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla ilgili yeni bir adım attıklarını açıkladı. Emir, kayyumun kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını belirterek, “Saray’ın ağzıyla konuşandan CHP’li olmaz” sözleriyle tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin iptal talebini reddetmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.
Emir, İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyumun kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını duyurdu.
Kayyumun taraflı bir tavır sergilediğini savunan Emir, “Bu kayyum peşinen kimin suçlu olduğuna karar vermiş. Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı değilmiş. Biz senin kimlerle arkadaş olduğunu, kimlerin adamı olduğunu, kimin ağzıyla konuştuğunu biliyoruz. Saray’ın ağzıyla konuşandan CHP’li olmaz” ifadelerini kullandı.