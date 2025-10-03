Mahkemeden yeni karar: Gürsel Tekin göreve devam edecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin reddi hakim talebini reddederken karar için, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadığı ve CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırdığı 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkındaki istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti.

Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar veren mahkeme, davayı 21 Kasım'a erteledi.