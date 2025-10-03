Mahkemeden yeni karar: Gürsel Tekin göreve devam edecek
CHP'de Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği Kasım 2023'teki İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava 21 Kasım’a ertelenirken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine karar verdi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin reddi hakim talebini reddederken karar için, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadığı ve CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırdığı 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkındaki istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti.
Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar veren mahkeme, davayı 21 Kasım'a erteledi.