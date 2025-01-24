Mahkemelerin yükü azalacak dava süresi ‘hedef’le kısalacak
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, temyiz olasılığı yüksek bazı davaları doğrudan Yargıtay inceleyecek. Adli süreçlerde “hedef süre” belirlenecek. İstinaf ve temyiz incelemeleri, en fazla 6 ay sürecek. Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Arabuluculuğun etkinliği artırılacak. İcra ve İflas Kanunu değiştirilecek.
Ferit PARLAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle 45 hedefe, 2029 yılına kadar uygulanacak 264 faaliyetle ulaşılacak. Buna göre,
temyiz kanun yolunun etkinliği için temyiz incelemelerinin en geç altı ay içerisinde sonuçlanması hedefi çerçevesinde Yargıtay ve Danıştay’ın kurumsal yapısı güçlendirilecek ve gerekli önlemler alınacak. Temyiz incelemelerinde etkinliğin artırılması için Yargıtay ve Danıştay Kanunlarında yer alan daire ve üye sayıları iş yüküyle orantılı olacak şekilde yeniden belirlenecek. Temyiz kanun yolunda zorunlu olmadıkça kısmi inceleme yapılmaması sağlanacak.
İstinaf incelemeleri 6 ayda sonuçlanacak
Yargılamaların makul sürede tamamlanabilmesi için, İstinaf mahkemelerinin kurumsal yapısı, incelemelerin en geç altı ay içerisinde sonuçlanması hedefi çerçevesinde güçlendirilecek.
İstinaf mahkemelerinde daire ve hâkim sayıları, iş yüküyle orantılı ve uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde artırılacak, dairelerin tek heyetle çalışması sağlanacak.
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının daire kararlarına itiraz yetkisi genişletilecek. İstinaf incelemesinin sadece dosyanın bölge adliye mahkemesine geliş tarihine göre değil aynı zamanda davanın ilk derece mahkemesine açıldığı tarihin dikkate alınması suretiyle yapılması sağlanacak.
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine harç, yargılama gideri, vekâlet ücreti gibi bazı konular bakımından düzelterek esastan ret kararı verebilme yetkisi getirilecek.
Dosyaların ilgili dairede arşive alınmadan önce ön incelemeye tabi tutulması suretiyle bölge adliye mahkemelerinde görev uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi sağlanacak.
İstinaf yolundaki kesinlik sınırları gözden geçirilecek ve bazı uyuşmazlıklar için doğrudan temyiz sistemi getirilecek.
Adli süreçlerin makul sürede tamamlanmasına yönelik kurumsal tedbirler alınacak ve uygulamalar geliştirilecek.
Ceza ve hukuk yargılamalarında hedef süreler daha kısa olacak şekilde yeniden belirlenecek ve hedef süre uygulaması takip edilecek ve hedef sürenin aşılmasına neden olan hususlara yönelik önlemler alınacak. İstinaf kanun yolu aşamasında da hedef süreler belirlenecek; adalet hizmetlerinin zamanında, etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması için kurumsal performans ve verimliliğe ilişkin çalışmalar yapmak üzere Bakanlık bünyesinde “Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı” kurulacak.
Duruşmaların kesintisiz devamı ilkesine uyulacak ve kanunda gösterilen istisnai hâllerde duruşmaların en fazla iki ay ertelenebilmesi sağlanacak. Bekletici sorun yapılan hâllerde “duruşmalara ara verilmesi kararı” verilerek bekletici sorunun bitimine kadar duruşma yapılmaması; ilk derece yargılamalarında, dosyalara bakma sırasına ilişkin uygulamanın makul sürede yargılanma hakkının ihlalini önleyecek şekilde düzenlenmesi sağlanacak. Duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden çözülebilecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilecek. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacaktır.
Konkordato için düzenleme yapılacak
Arabuluculuk müessesesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine, denetim mekanizmalarının çeşitlendirilmesine ve görüşmelerin gerçekleştirileceği yerlerin standartlarının belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacak.
Arabuluculuk süreci anlaşmaya daha fazla katkı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacak; Asliye hukuk mahkemelerinde görülen alacak ve tazminat davaları başta olmak üzere dava şartı arabuluculuk uygulamasının kapsamı genişletilecek.
Günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözetecek şekilde yeni bir İcra ve İflas Kanunu hazırlanacak.
Konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için etkin bir araç hâline getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılacak.
Yeni Anayasa hazırlıkları kapsamında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargı görevi yapanların her türlü baskıdan uzak, hukuka bağlı, vicdani kanaatlerine göre hak ve adaleti gözeterek karar vermelerini sağlayacak teminatlarının artırılması sağlanacak. Ayrıca HSK ve yargı kurumlarının yapılarının yeniden değerlendirilmesi, hak arama yolları ve savunmanın güçlendirilmesi hususlarının dikkate alınması amacıyla çalışmalar yapılacak. Mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısı makul sürede yargılanma hakkının temini için güçlendirilecek. Adalete erişim imkânlarının dikkate alınması suretiyle ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliye ve idare mahkemeleri kurulacak.
Personel sayısının ve fiziki mekânların elverdiği ölçüde mahkemelerin bölünmüş yetki ile çalışması yerine yeni mahkeme kurulması yaklaşımı benimsenecek.
Yeni mahkeme kurma ve faaliyete geçirme ihtiyacı, iş yükünde görülen ani artışları karşılayabilecek bir yaklaşımla belirlenecek.
İhtisaslaşmaya öncelik verilecek
İhtisaslaşmaya yönelik uygulamalar geliştirilerek süreçlerin daha etkin ve hızlı tamamlanması sağlanacak. Hâkimlerin hukuk ve ceza hâkimi olarak ihtisaslaşmaları sağlanacak, iş dağılımı suretiyle belirlenen ihtisas alanlarına yönelik etki analizi yapılacak ve bu yöndeki uygulama geliştirilecek. İş yükü dikkate alınarak çevre, sağlık, sigorta, trafik kazaları, iş kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat gibi dava türleri için iş dağılımı suretiyle ihtisaslaşma sağlanacak. Uyuşturucu kullanma ve ticareti suçuna ilişkin ihtisas mahkemeleri belirlenecek.
Yapay zêka devreye girecek
Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılması için çalışmalar yapılacak. Avukatlık Kanunu yargı hizmetlerinin etkinliği ve savunmanın güçlendirilmesi doğrultusunda güncellenecek, koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında bazı iş ve işlemlerin avukataracılığıyla yapılması, şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğunun genişletilmesi, belirli davalarda avukatla temsil zorunluluğu getirilmesi gibi konularda çalışmalar yapılacak.
Yargı bilişim sistemi güncel teknolojiler doğrultusunda, yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zekâ temelli öneri sistemleri geliştirilecek. Yapay zekâ teknolojisinin bilişim sistemine entegrasyonu sağlanarak vatandaşların adalete erişimi kolaylaştırılacak ve yargılama süreçleri hızlandırılacak.
Erdoğan: Yargıya kimse parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda muhalefetin yargı mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, “Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler öğrenecek ki kimse üstün değildir.
Herkes yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, baskı kuramaz, yargımıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını terörde kaybetmiş ülke olarak yargı mensuplarının aileleri ile hedef gösterilmesini tasvip etmiyoruz. Yargı kararını eleştirebilirsiniz ama ana muhalefet de olsanız hukuk insanlarına yakışıksız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez” diye konuştu.